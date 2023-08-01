В ЕС заявили, что не доверяют заявлениям Кремля об атаках 'украинских' дронов на РФ

В Европейском Союзе скептически отнеслись к заявлениям Кремля о том, что дроны, атаковавшие Москву 30 июля и 1 августа, принадлежат Украине. Там напомнили, что Россия очень активно манипулирует любой информацией в собственных целях.

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Об этом заявила официальная представительница внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, пишет российская редакция DW. В ЕС также подчеркнули, что использование Россией предлога "атаки БпЛА" для усиления нападений на Украину недопустимо, и что государство-агрессор должно немедленно и безоговорочно вывести свои войска с международно признанной территории Украины.

"У нас нет данных о происхождении (БПЛА - Ред.), обстоятельствах и других деталей. И любые заявления РФ на этот счет вызывают очень мало доверия, поскольку Россия активно манипулирует любой информацией", – заявила Массрали.

Представительница внешнеполитической службы ЕС также подчеркнула, что РФ не может использовать атаки дронов как предлог "для дальнейшей эскалации своих непрекращающихся незаконных и варварских нападений на Украину и ее народ". Напротив Россия обязана "немедленно и безоговорочно" вывести свои войска, ставленников и военную технику из Украины.

Напомним, ранним утром 1 августа в столице РФ снова пожаловались на атаку БпЛА. После атаки из башни "Москва-Сити" начал валить дым.

В российском минобороны традиционно отчитались о "пресечении" атаки и заявили, что часть БпЛА смогли сбить, а один "подавили" средствами РЭБ, и именно он якобы рухнул в пафосном деловом центре.

Однако подобные заявления вызвали скепсис даже у россиян, которые заинтересовались, каким образом "подавленный" дрон смог попасть в ту же башню, которая была повреждена вследствие предыдущей "безуспешной" атаки утром 30 июля.

В атакованной БпЛА башне "Москва-Сити" расположены три министерства России, а также, по некоторым данным, элитная недвижимость, принадлежащая родственникам и отпрыскам известных путинцев. Главы "Ростеха" Сергея Чемезова, главы АП Антона Вайно, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, депутатов Андрея Клишаса и Андрея Лугового, а также двух замов мэра Москвы, итальянскому "архитектору Путина" и родственникам Асада.