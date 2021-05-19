В ЕС призвали Израиль и Палестину к полному прекращению огня

Министры иностранных дел стран Европейского Союза достигли скоординированной позиции относительно урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Они заявили, что поддерживают право Израиля на оборону и большую безопасность, но выступают и за большую безопасность для палестинцев, немедленное прекращение любого насилия и огня.

Неформальная встреча прошла в формате телеконференции 18 мая. О результатах на пресс-конференции в Брюсселе рассказал верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, передает "Укринформ".

"Я считал целесообразным созвать ее, потому что ситуация была действительно очень плохой. Страны-члены имели свои позиции, поэтому было необходимо скоординировать единственный ответ ЕС... Счастлив сообщить, что 26 из 27 государств-членов поддержали этот общий смысл дискуссии", – пояснил он.

Боррель уточнил, что по итогам встречи не принимался ни один формальный документ. Также добавил, что, "как можно предполагать", единственной страной, которая выразила свои замечания к позиции большей части стран ЕС, была Венгрия.

Он изложил приоритетные принципы относительно урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, с которыми согласились 26 из 27 государств ЕС:

не только согласование условий для прекращения огня, но и его практическая имплементация. Главной целью таких действий должна стать защита гражданского населения и обеспечение полного гуманитарного доступа в сектор Газа;

большое количество жертв в результате вспышки насилия в течение нескольких прошлых дней, в том числе большое количество убитых и раненых среди детей и женщин, является неприемлемым.

"Мы осуждаем ракетные атаки со стороны ХАМАСа и других террористических групп, направленные на территорию Израиля, и полностью поддерживаем право Израиля на оборону. Но мы также считаем и заявили о том, что это должно делаться пропорциональным путем, с уважением международного гуманитарного права. Мы призвали, и в этом нет ничего нового, уважать статус религиозных мест и соблюдать право на вероисповедание", – пояснил Боррель.

По его словам, большинство министров иностранных дел стран ЕС согласились с тем, что одним из приоритетов в усилиях по урегулированию конфликта должно стать проведение выборов на территории Палестины. Все озвученные позиции Евросоюз будет координировать с ключевыми международными партнерами, в частности с новой администрацией США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

вечером 17 мая с территории Ливана по Израилю были выпущены шесть ракет, но только одна достигла цели. В ответ израильская Армия обороны открыла артиллерийский огонь.