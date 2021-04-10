В Египте обнаружили "золотой город", затерянный 3000 лет назад. Фото

Египетские археологи раскопали в пустыне остатки древнего города, который, по их словам, является самым большим из когда-либо найденных в Египте, и относится к золотому веку фараонов 3000 лет назад.

Место было обнаружено недалеко от современного Луксора и легендарной Долины царей, его назвали затерянным "золотым городом". Об этом пишет 24 Matins (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Египетская миссия под руководством знаменитого египтолога доктора Захи Хавасса нашла город, затерянный под песками. Ему 3000 лет, он относится ко времени правления Аменхотепа III и продолжал использоваться Тутанхамоном и фараоном Ай", – говорится в заявлении команды раскопок.

Главный рабочий команды раскопок Али Фарук стоит рядом с руинами затерянного города

В "золотом городе" были найдены ювелирные изделия, а также цветные керамические сосуды, амулеты из жуков-скарабеев и глиняные кирпичи с печатью Аменхотепа III.

"Многие иностранные миссии искали этот город, но так и не нашли его", – похвастался доктор Хавасс.

Руины "золотого города" обнаружили недалеко от Луксора

Отмечается, что его команда начала раскопки в сентябре 2020 года между храмами Рамзеса III и Аменхотепа III недалеко от Луксора, примерно в 500 километрах к югу от Каира. Уже в течение нескольких недель, к большому удивлению самих археологов, на месте во всех направлениях начали появляться образования из сырцовых кирпичей.

Руины 3000-летнего затерянного города египтян

Египтологи обнаружили на месте большого города сооружения с почти сплошными стенами и комнатами в хорошем состоянии, заполненными инструментами повседневной жизни. А уже после семи месяцев на месте раскопок появились несколько кварталов, в том числе пекарня с печами и глиняной посудой, а также административные и жилые районы.

Находки из затерянного "золотого города" Twitter Ministry of Tourism and Antiquities

По словам древних историков, Аменхотеп III унаследовал империю, которая простиралась от реки Евфрат в современном Ираке и Сирии до Судана, и умер примерно в 1354 году до нашей эры. Он правил почти четыре десятилетия, и его царствование известное своим богатством и величием памятников, включая Колоссы Мемнона – две массивные каменные статуи недалеко от Луксора, которые представляют самого древнеегипетского фараона и его жену.

Раскопки велись с сентября 2020 года Twitter Ministry of Tourism and Antiquities

"Археологические слои лежали нетронутыми в течение тысяч лет, оставленные древними жителями, как будто это было вчера", – подчеркнула команда археологов.

В "золотом городе" были обнаружены цветные керамические сосуды, амулеты из жуков-скарабеев и глиняные кирпичи с печатью Аменхотепа III

Профессор египетского искусства и археологии в Университете Джонса Хопкинса Бетси Брайан отметила, что "золотой город" стал "вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона" почти столетие назад. По ее словам, он "даст людям редкую возможность заглянуть в жизнь древних египтян в то время, когда их империя была в расцвете".

Большая находка египетских археологов

Команда археологов выразила оптимизм относительно того, что далее на этом месте недалеко от Луксора они обнаружат и новые важные находки. Им уже удалось увидеть здесь группы гробниц, в которые можно попасть по "высеченным в скале ступеням" – конструкции, аналогичной тем, что были найдены в Долине царей.

Общий вид руин недавно обнаруженного 3000-летнего города на территории современного Луксора

"Миссия ожидает обнаружить нетронутые гробницы, наполненные сокровищами", – оптимистично заявили археологи.

"Сокровища" затерянного "золотого города" Twitter Ministry of Tourism and Antiquities

Отметим: недавно археологи впервые нашли мумию периода Древнего Египта, которая была покрыта толстой оболочкой из грязи. Она относится к эпохе позднего Нового царства до 21-й династии Египта (1294-945 гг. до. н. э.).

"Золотой город" стал вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона

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