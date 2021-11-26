В египетском Луксоре после реконструкции открыли древнюю Аллею сфинксов: яркие кадры

В Египте открыли отреставрированную древнюю Аллею сфинксов, возраст которой составляет около трех тысяч лет. Она расположена в городе Луксор.

Торжественное открытие места состоялось в четверг, 25 ноября, передает nbcnews. В мероприятии участвовал симфонический оркестр, артисты в костюмах фараонов, танцоры, конные экипажи, певцы. Использовали также световые эффекты и фейерверки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вдоль аллеи были выставлены более 600 статуй с головами барана, сфинксов и статуй с телом льва и головой человека.

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На мероприятии также присутствовал президент Абдель Фатах эль-Сисси вместе с другими высокопоставленными официальными лицами.

Гид Луксора Ахмед Хаммам назвал открытие отреставрированной Аллеи величайшим событием в его жизни. По его словам, наблюдать за восстановлением Аллеи Сфинксов после долгих лет усилий было "похоже на сон".

"Сегодня будет день, о котором мы будем говорить на сто лет вперед. Я надеюсь, что всем это понравится. Не только в этом городе, но и во всем Египте, и во всем мире", – сказал он.

Древняя Аллея Сфинксов представляет собой место длиной почти три километра и шириной около 75 метров, когда-то она называлась "Путь Бога". Аллея соединяет Храм Луксора с Храмом Карнака, расположенного чуть выше по реке Нил на севере страны.

Это место веками находилась под толстым слоем песка, только в 1949 году археолог Закария Гинеим обнаружил первые восемь статуй сфинксов перед Луксорским храмом. Ученые выяснили, что эта дорога была построена в честь ежегодного фестиваля Opet в Луксоре. Мероприятие чествовало плодородие и включал в себя процессию, участники которой несли статуи церемониальных богов из Карнакского храма в Луксорский храм.

Раскопки и восстановления этого места продолжались в течение следующих семи десятилетий и неоднократно прерывались разными политическими потрясениями. В том числе "арабской весной" 2011 года, которая свергла многолетнего правителя страны Хосни Мубарака и привела к нескольким годам гражданских беспорядков.

مبروك يا لقصر با احلى المدن بمعابدك المبهرة ..مبروك يا اهل الاقصر .. انتم امتداد حضارتها وبناة حاضرها والحارس الامين لاثارها واسرارها pic.twitter.com/FpNOHOwRXs — إنچي القاضي (@injyalqadi) November 25, 2021

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