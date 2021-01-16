В Чехии возле ж/д станции загорелся поезд. Фото ЧП

В Чехии вечером 15 января произошел масштабный пожар в поезде, остановившемся возле железнодорожной станции ​​Хршибска в районе Дечин.

С огнем боролись пять бригад спасателей, а также группы добровольцев. Обошлось без пострадавших и жертв, всех пассажиров эвакуировали. Об этом сообщается на Facebook-странице пожарной команды Варнсдорф.

Когда пожарная служба прибыла на место ЧП, два вагона уже полностью охватило пламя. Перекинуться огню дальше спасатели не дали.

Поезд загорелся на небольшом расстоянии от железнодорожного переезда, поэтому доступ к нему был относительно хорошим, что позволило без препятствий протянуть пожарные шланги, сказано в сообщении.

Пожар был локализован в 18:20, а в 19:15 работы полностью завершили. Для тушения поезда потребовалось 20 000 литров воды.

Предварительный ущерб ЧП оценили в 15 миллионов крон (3,25 млн гривен). Причины происшествия пока неизвестны.

Предлагаем посмотреть фото с места инцидента:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: