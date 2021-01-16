В Чехии возле ж/д станции загорелся поезд. Фото ЧП

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
1,5 т.
Пожар в поезде в Чехии

В Чехии вечером 15 января произошел масштабный пожар в поезде, остановившемся возле железнодорожной станции ​​Хршибска в районе Дечин.

С огнем боролись пять бригад спасателей, а также группы добровольцев. Обошлось без пострадавших и жертв, всех пассажиров эвакуировали. Об этом сообщается на Facebook-странице пожарной команды Варнсдорф.

Вагон поезда в огне

Когда пожарная служба прибыла на место ЧП, два вагона уже полностью охватило пламя. Перекинуться огню дальше спасатели не дали.

Пожар уничтожил два вагона

Поезд загорелся на небольшом расстоянии от железнодорожного переезда, поэтому доступ к нему был относительно хорошим, что позволило без препятствий протянуть пожарные шланги, сказано в сообщении.

Пожар был локализован в 18:20, а в 19:15 работы полностью завершили. Для тушения поезда потребовалось 20 000 литров воды.

Тушение пожара
Огромное зарево от пожара

Предварительный ущерб ЧП оценили в 15 миллионов крон (3,25 млн гривен). Причины происшествия пока неизвестны.

Предлагаем посмотреть фото с места инцидента:

В Чехии горел поезд
ЧП произошло вечером 15 января
Поезд остановился близ переезда
На месте работали несколько бригад спасателей
Пожарным удалось потушить огонь
Один из вагонов выгорел практически полностью
Последствия пожара
Спасатели за работой
ЧП произошло возле станции в Хршибске
Пострадавших нет
Пожарный шланг
Внутри выгоревшего вагона
ЧП принесло миллионные убытки

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