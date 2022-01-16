В Брюсселе мужчина толкнул пассажирку метро под колеса поезда. Момент попал на видео

В Брюсселе 23-летний мужчина толкнул женщину в метро под колеса поезда. Пострадавшая упала на рельсы, но, к счастью, машинист приближающегося вагона успел вовремя затормозить, а очевидцы помогли женщины выбраться на платформу.

Злоумышленника уже задержали правоохранители, он арестован за попытку непредумышленного убийства. Об этом сообщает бельгийское издание VRT (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Преступником является 23-летний молодой человек французского происхождения. По предварительным данным, он уже имел проблемы с законом во Франции. Потерпевшей оказалась 55-летняя женщина. Ее госпитализировали с места происшествия, но через некоторое время она вернулась домой.

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В полиции также отметили хорошую реакцию машиниста метро, который вовремя среагировал на чрезвычайное происшествие и успел остановить вагон. Также правоохранители поблагодарили очевидцев, которые после падения женщина стали подавать сигналы машинисту.

В свою очередь прокуратура Брюсселя сообщает, что по предварительным данным преступник и потерпевшая женщина не были знакомы, но мотив и возможная связь между ними все еще расследуются. Злоумышленника удалось задержать на другой станции метро благодаря камерам видеонаблюдения. Полиция допросила мужчину, и после запроса прокурора следственный судья арестовал подозреваемого в попытке непредумышленного убийства. Следственный судья также назначил психиатрическую экспертизу подозреваемому.

Напомним, в метро Киева пьяный мужчина остановил движение поездов. Он вышел на рельсы на станции "Контрактовая площадь" и не реагировал на замечания полиции.

Ранее в Киеве женщина распила водку прямо в вагоне метро на глазах у пассажиров. Кроме этого, двое подростков разрисовали вагон столичного метрополитена, а другие пассажиры даже не сделали детям замечание.