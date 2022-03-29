В Британии правительство призвало госорганизации разорвать контракты с компаниями России и Беларуси

Правительство Великобритании призвало все организации государственного сектора срочно пересмотреть контракты с российскими и белорусскими компаниями. Им рекомендуется немедленно сменить поставщиков с минимальными перерывами, используя законные способы расторжения договоров.

Об этом сказано на сайте правительства Британии. Отмечается, что такая мера связана с незаконным вторжением России в Украину, что уже было встречено решительным международным осуждением и санкциями, а Великобритания, в свою очередь, наложила строгие санкции на компании и отдельных лиц, связанных с режимом Путина.

"Государственные деньги не должны финансировать военную машину Путина. Мы просим больницы, советы и другие организации государственного сектора срочно рассмотреть все способы, которыми они могут пойти дальше, чтобы разорвать свои коммерческие связи с Россией", – подчеркнул канцлер герцогства Ланкастер Стив Барклай.

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По его словам, правительство будет содействовать этим организациям в расторжении контрактов законными способами.

Отмечается также, что менее 4% поставок природного газа в Великобританию поступает из России, и правительственная Стратегия энергетической безопасности Великобритании будет излагать долгосрочные планы по повышению энергетической безопасности, в том числе в отношении как дешевых возобновляемых источников энергии, так и внутренних поставок нефти и газа.

Рекомендация о пересмотре контрактов с россиянами последовала за недавними призывами канцлера к фирмам "очень тщательно подумать" о любых инвестициях, которые каким-либо образом поддержат варварский режим Путина. Получив обязательства от BP, Shell и других компаний, он настаивал на том, что нет никаких аргументов в пользу новых инвестиций в российскую экономику со стороны британских фирм.

Также стоит отметить, что с момента начала войны в Украине Великобритания ввела санкции в отношении более 1000 российских физических и юридических лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Великобритания анонсировала новый "пакет военной поддержки" для Украины. Он будет включать в себя 6 тыс. ракет, состоящих из противотанкового и фугасного оружия и 25 млн фунтов стерлингов (32 млн долларов) в поддержку ВСУ;

министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что санкции, введенные против граждан РФ и российских компаний, могут быть сняты только после того, как Россия выведет свои войска из Украины. Еще одним условием является обязательства Кремля, что больше никакой агрессии не будет.

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