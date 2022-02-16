В Британии пара нашла пачку от чипсов, которой 50 лет, в идеальном состоянии. Видео

В Великобритании семейная пара Шэрон и Энди Лонгхерст во время уборки мусора обнаружила пачку от чипсов, которой 50 лет. Стоит отметить, что упаковка сохранилась в идеальном состоянии.

Отмечается, что пачка вполне может стать музейным экспонатом в ближайшее время. Об этом сообщает издание Daily Star.

Пачка чипсов Tudor Crisps пролежала десятки лет в земле. Однако это не помешало рассмотреть на ней дату производства – 1973 год. Пара также нашла пачку KP Thunderbirds и Frisps 1989 года.

Семейная пара рассказала, что они даже готовы вставить находку в рамку, потому что это самая древняя вещь, с которой они когда-либо сталкивались, собирая мусор.

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"Мы подумываем о том, чтобы оформить ее в рамку, так как упаковка находится в идеальном состоянии и вполне может стать музейным экспонатом в ближайшие годы. Это, определенно, подчеркивает проблему с подобной пластиковой упаковкой, которая никогда не разлагается", – рассказали британцы.

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