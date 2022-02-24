В Британии нашли останки гигантской летающей рептилии

В Шотландии были найдены окаменелости крупнейшего летающего динозавра. Он жил около 170 млн лет назад и на сегодняшний день это самая большая из обнаруженных окаменелостей юрского периода.

Об этом сообщается в исследовании ученых из Эдинбургского университета. Новый вид летающего ящера обнаружили во время отлива на берегу острова Скай в Шотландии. При этом окаменелости представляли собой 70% хорошо сохранившегося скелета животного (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Эксперты установили, что скелет птерозавра принадлежит новому виду, который специалисты назвали Dearc sgiathanach. В переводе с гэльского языка означает "крылатая рептилия". Птерозавр жил 201–145 млн лет назад.

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Изучая останки рептилии, ученые провели компьютерную томографию черепа птерозавра и его ушей, взяли образцы тонких срезов костей для судебно-медицинского анализа скелетной системы. Они изучили его глазницы и выяснили, что тот имел отличное зрение. Также выяснилось, что животное было молодо и погибло, находясь в фазе роста.

Ученые добавили, что они были удивлены, обнаружив в челюсти динозавра зубы, все еще покрытые эмалью.

"Как будто, он умер не так давно", – сказали они.

Комментируя находку, ученые отметили, что в ней нет ничего удивительного. Они объяснили, что много лет назад на территории современной Великобритании было тепло, а погода напоминала тропическую. Территория была густо покрыта лесами и гигантскими растениями, а также в изобилии тут были животные.

Известно, что птерозавры были первыми позвоночными, сумевшими подняться в небо. Они жили на протяжении всей Мезозойской эры (251–66 млн лет назад), которая включает триасовый, юрский и меловый периоды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, в каком месяце года погибли динозавры.