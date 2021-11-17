В Британии девушки массово заявили о странных уколах в клубах: известно о 270 случаях. Фото

В Великобритании девушки массово пожаловались, что стали жертвами нападений в ночных клубах – им делали странные уколы, после которых те теряли сознание. Всего по стране зафиксировано 274 таких случаев.

Об этом пишет Daily Mail. Полиция уже задержала двух подозреваемых (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пострадавшие рассказывали, что во время посещения ночных клубов или баров им незаметно делали уколы. После них девушки теряли сознание, а когда приходили в себя, то уже ничего не помнили.

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Одной из первых о странном уколе заявила студентка Ноттингемского университета Зара Оуэн. Девушка потеряла сознание в одном из ночных клубов, а очнулась уже с острой болью и обнаружила след от укола на ноге.

Другие пострадавшие рассказывали, что ощущали пощипывание на руках, где потом появлялись синяки.

Девушки объявили бойкот развлекательным заведениям в стране. Кампания Girls Night In охватила более 40 городов.

В полиции заявили, что задержали 28-летнего мужчину из города Хов и 19-летнего парня из Брайтона. Правоохранители продолжают расследование и ведут отработку в пабах и клубах.

Ранее OBOZREVATEL писал о нескольких случаях нападений на женщин в Киеве. Одной из жертв стала известная судья.