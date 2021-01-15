В Бразилии возник коллапс из-за COVID-19: люди умирали на носилках, на кладбище – очереди

В Бразилии произошла вспышка заражения новым штаммом коронавируса. Врачи не справляются с наплывом зараженных, им не хватает кислорода, чтобы обеспечить всем лечение.

Эпицентром заболевания стал город Манаус, где власти ранее объявили чрезвычайное положение из-за роста новых случаев заражения COVID-19, передает Daily Mail.

По словам эксперта Джессема Орельяна из научно-исследовательского института Fiocruz-Amazonia, в городе "закончился кислород, и некоторые медицинские центры превратились в своего рода камеры удушья".

Министр здравоохранения Бразилии Эдуардо Пасуэлло заявил, что в пятницу, 15 января, прибудет самолет с медикаментами, а затем еще четыре, но неясно, будет ли этого достаточно, чтобы восполнить запасы с кислородом.

"Да, в Манаусе наблюдается коллапс системы здравоохранения. Очередь на койки сильно растет – сейчас ждут 480 человек. Мы начинаем выписывать пациентов с менее серьезными (состояниями. – Ред.), чтобы уменьшить нагрузку", – признался чиновник.

Издание пишет, что в одной из больниц отчаявшийся родственник нес кислородный баллон для своей свекрови, чтобы помочь ей дышать еще два часа. Людей выписывали из больниц, чтобы освободить места для более тяжело больных пациентов.

"Вы не представляете, как это было ... крики, люди умирали. Даже медики, все плакали… Подача кислорода прекратилась, пациенты умирали на носилках, и медсестры не знали, что им делать", – рассказали родные умерших от коронавируса.

В Манаусе с населением в 2,2 млн человек люди на кладбище выстраивались в очередь, чтобы похоронить своих родных. По официальным данным, по состоянию на 13 января, в городе было зарегистрировано рекордное количество захоронений – 198, из которых 87 умерли от COVID-19.

Всего в Бразилии заразилось более 8,3 млн человек и больше 207 тысяч человек скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что мутант COVID-19, который сейчас распространяется по Великобритании, был впервые обнаружен в Бразилии восемь месяцев назад.