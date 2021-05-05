В Бразилии парень зарезал мачете трех детей и двух взрослых. Фото

В муниципалитете Саудадис на юге Бразилии 18-летний парень с мачете ворвался в детский сад и убил трех детей, а также двух сотрудниц.

Погибшим малышам не исполнилось и двух лет. Трагедия произошла во вторник, 4 мая, передает Daily News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что больших жертв удалось избежать благодаря реакции остальных сотрудниц детсада, которые успели запереться с детьми в пеленальной комнате.

Злоумышленник после нападения нанес себе тяжелые ранения, предположительно, пытаясь покончить с собой. Однако его сумели схватить оказавшиеся поблизости местные жители. После полиция доставила нападавшего в больницу.

В правоохранительных органах не уточнили, известно ли о возможных проблемах с психикой у нападавшего и каким был мотив его действий. Полиция обыскивала дом парня.

Глава муниципалитета Масиел Шнайдер, комментируя произошедшее, расплакался в прямом эфире.

"Это самый трагичный день в нашей истории. Мы не знаем, как нужно себя вести. Это мой первый срок, мне 35 лет и у меня самого маленький ребенок", – сказал он.

Власти штата Санта-Катарина, где располагается Саудадис, объявили трехдневный траур.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля в Китае мужчина с ножом совершил нападение в детском саду, в результате чего ранения получили 16 детей и двое воспитателей.