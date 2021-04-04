В Болгарии проходят выборы в парламент: все подробности

В Болгарии в воскресенье, 4 апреля, проходят выборы в парламент. На 240 мест Народного собрания претендуют почти 7 тысяч кандидатов.

Всего в выборах участвуют 22 партии, 8 коалиций, а также независимые кандидаты. От исхода голосования зависит дальнейшее пребывание у власти правительства премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, лидера проевропейской партии ГЕРБ, пишет Deutsche Welle.

Согласно общенациональным опросам, у ГЕРБ есть хорошие шансы остаться у власти, однако партия Борисова вряд ли заручится абсолютным большинством, отмечает издание. 4-процентный барьер, согласно прогнозам экспертов, могут преодолеть до семи партий.

Голосование проводится в условиях беспрецедентной эпидемической чрезвычайной ситуации, которая накладывает свой отпечаток на все аспекты процесса, сообщает novinite.com. Избирательные участки открылись в 7:00 и закроются в 20:00.

Если в 20:00 избиратели все еще будут ожидать своей очереди проголосовать, в порядке исключения выборы могут продолжаться до 21:00.

Ранее Борисов заявил, что проходящие парламентские выборы станут самыми дорогими в истории Болгарии – они обойдутся примерно в 76 миллионов евро. При этом около трети расходов приходится на техническое оснащение волеизъявления.

По мнению наблюдателей, активность избирателей будет невысокой из-за третьей волны коронавируса.

Всего с начала пандемии в Болгарии зарегистрировали более 352 тысяч случаев заражения коронавируса. Из них с летальным исходом – более 13,5 тысячи. Население страны составляет почти 7 миллионов жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Болгарии задержали несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Речь идет о двух чиновниках Минобороны страны.