В Болгарии лидеры оппозиционной партии облили краской стену посольства России: их задержали. Фото

Лидеры болгарского оппозиционного движения "Мы идем" Арман Бабикян и Николай Хаджигенов были задержаны в Софии. Причиной задержания стало то, что они облили красной краской забор посольства Российской Федерации в столице Болгарии в знак протеста против российского вторжения в Украину и в частности - ракетного удара РФ по мирным жителям на вокзале Краматорска.

В знак протеста против задержания оппозиционеров под отделением полиции, где удерживались Бабикян и Хаджигенов, прошел митинг. Об этом сообщает болгарское издание БНР.

Бабикян и Хаджигенов облили забор российского посольства красной краской, которая символизирует пролитую Россией кровь украинцев в ходе агрессивной войны. За это их задержали и увезли в Первое отделение полиции Софии. Срок ареста - 24 часа.

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Узнав о случившемся, под зданием полиции собрались около 30 болгар, которые требовали отпустить задержанных.

"Мы стоим и ждем. Пока у нас нет информации о них. Мы сделали что-то вроде акции протеста и облили два ящика красной краской у посольства России. Приехала полиция и жандармерия. Дальше будет развитие", - объясняла журналистам участница импровизированного митинга, Валентина Васильева из Европейской народной партии.

Через несколько часов оппозиционеров отпустили. Когда они вышли из отделения, оба заявили: причину их задержания полицейские им не объяснили.

"То, что мы с Арманом сделали сегодня, происходит во всем мире. Здесь задерживали только тех, кто высказывал свое мнение против войны и против Путина. Часом ранее на Краматорском вокзале взорвали сотни мирных жителей. Скажите, на каком основании они хотят мое удостоверение личности", — сказал Николай Хаджигенов.

"Кажется, два килограмма масляной краски и один знак обходятся нам дороже, чем пролитая россиянами кровь украинцев", - сказал Арман Бабикян.

Задержанные поинтересовались у правоохранительных органов, почему выражение гражданской позиции по отношению к ужасающим преступлениям России в Украине приравнивается в Болгарии к хулиганству или покушению.

Позже в прокуратуре Софии заявили, что не намерены преследовать Николая Хаджигенова и Армана Бабикяна и не будут задерживать их на срок до 72 часов. Хотя ранее полицией было заявлено о начале досудебного производства в их отношении по факту хулиганства. Но, изучив доказательства, прокурор пришел к выводу, что оснований для задержания оппозиционеров и привлечения их к ответственности нет.

Также он уточнил, что "Министерству внутренних дел даны указания о дальнейших действиях".

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