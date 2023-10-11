В Болгарии арестовали 12 человек за поставку в Россию товаров двойного назначения. Фото

В Болгарии в рамках дела о незаконном экспорте в страну-агрессор Россию товаров двойного арестовали 12 человек. Товары, которые они доставляли в Россию, могли быть использованы российскими военными во время войны в Украине.

Среди подозреваемых есть граждане Болгарии, России и Беларуси. Об этом сообщает news.bg.

На территории нескольких областных городов – Софии, Варны, Пловдива и Велико Тырново были проведены следственные действия, а на основании информации, полученной СНБО Болгарии через партнерские службы, установлена ​​организованная преступная группа, созданная в личных целях и занимающаяся экспорт товаров двойного назначения в Российскую Федерацию.

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Один из организаторов группы зарегистрировал в Пловдиве торговую компанию, которая закупала различные виды товаров двойного назначения на общую сумму 4 млн лв. Они хранились в жилом помещении, после чего переупаковывались для экспорта из Болгарии, через аэропорт Софии, в Россию.

Все члены ОПГ были задержаны, некоторые из них арестованы в аэропорту Софии.

Возможными конечными потребителями в РФ являются элитные войска, 26-е подразделение специального назначения, более известное как "Росгвардия", морская пехота и формирования типа "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ, несмотря на все санкции, практически полностью восстановила импорт из западных стран. Это делают из "дружественные" страны Центральной Азии: Армению, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

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