'В ближайшее время картина изменится': эксперт оценил шансы Гаррис в избирательной гонке с Трампом. Видео

Джо Байден сошел с предвыборной дистанции, объяснив, что это "в интересах партии и страны". Вместо себя он предложил вице-президент Камалу Гаррис. У нее неплохие шансы, чтобы официально стать кандидатом на пост президента США от Демократической партии. А для того, чтобы иметь дальнейший успех в избирательной гонке, Гаррису нужно сделать несколько шагов.

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Об этом заявил глава Института американистики, аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов в новом выпуске программы OBOZ.TALK. Он оценил потенциальные шансы Камалы Гаррис побить рейтинг Дональда Трампа.

"Ей нужно определиться со своим потенциальным ближайшим окружением. В частности, с кандидатурой на должность вице-президента. Ей нужно определиться с опорой, как говорится, на те штаты, в которых демократы имеют пока не 100% перспективу победить. Потому что всегда на выборах президента играют роль не все 50 Штатов, а всего несколько.

По его словам, многое будет зависеть от поддержки определенных так называемых кланов в Демократической партии США.

"Это Клинтоны, это Обама. В принципе, Клинтоны уже ее поддержали. Пока Барак Обама заявил, что он выступает за открытые праймериз. Хотя времени у демократов на это остается очень мало. То есть, это надо уже, простите, завтра объявлять начало этим праймериз, потому что организовать это очень быстро не удастся", – сказал Фарапонов.

Аналитик подчеркнул, что в данной ситуации демократам необходимо максимально быстро выходить к избирателям.

"Переносить съезд, который утверждает кандидатов, не вариант. Потому что уже в сентябре начинается раннее голосование, голосование по почте. А как раз избиратели демократов голосуют и заранее, и по почте. Поэтому, собственно, им тоже нужно максимально быстро и оперативно выходить к избирателям". уже с готовой командой, уже с готовым кандидатом. Поэтому, если они будут долго выбирать, или будет какая-то неуверенность в выборе кандидата, в частности, вице-президента, это может сыграть с ними злую шутку", – считает эксперт.

В то же время Фарапонов отметил, что Камала Гаррис долго уходила к тому моменту, чтобы стать кандидатом на высший пост в США. Он дал ей краткую характеристику.

"Камала Харрис имеет репутацию достаточно жесткого человека в политике. Она была генеральным прокурором штата Калифорния, она была первой женщиной, которая была в должности еще до того, как стала генеральным прокурором штата Калифорния. Потом была сенатором и проявила себя тоже достаточно жестко, на сенаторских слушаниях... И в принципе Камала Гаррис долго уходила ко вчерашнему дню. И это тоже ее определенный шанс, который она точно не собирается отпускать", – сказал Фарапонов.

По словам аналитика, то, что Джо Байден предложил Гаррис на кандидата от демократической партии – это вполне логичное решение, ведь он именно ее избрал вице-президентом. И это его решение демонстрирует "определенную институциональность, определенный переход от одного поколения к другому, но внутри одной администрации".

Однако проблемой для демократов в гонке может стать то, что Камала Гаррис не имеет большой поддержки среди так называемых независимых избирателей.

"Это те не аффилированные американцы, которые могут голосовать как за демократов, так и за республиканцев. Может, конечно, вообще не пройти на выборы. Здесь тоже такая вероятность остается", – отметил Фарапонов.

В то же время аналитик считает Камалу Гаррис не самым плохим кандидатом от демократов. Но отмечает, что без понимания ее ближайшего окружения и пока она не назовет свою кандидатуру на вице-президента, "вряд ли автоматическая замена Байдена на Гаррис, каким-то образом повлияет на настроения демократов или тех, кто может проголосовать за демократов".

Также Фарапонов напомнил, что, несмотря на то, кто бы ни был кандидатом от обеих партий, в США в последнее время часто голосование на президентских выборах является протестом, то есть американцы голосуют не за кого, а против кого. И этот факт тоже нужно учитывать.

Напомним, вице-президент США Камала Гаррис заявила, что будет участвовать в выборах президента от Демократической партии. Действующий американский лидер поддержал ее кандидатуру.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно социологическим опросам, преимущество Дональда Трампа над Камиллой Гаррис составляет 2 процента. В то же время, гипотетические опросы Трампа-Гаррис в отдельных штатах указывают на тяжелую борьбу.

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