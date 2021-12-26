В Берлине засомневались в намерении России напасть на Украину – СМИ

Власти Германии не разделяют уверенности США в том, что Россия в ближайшее время намерена военным путем вторгнуться в Украину. Кроме того, в Берлине нацелены на снижение напряженности в регионе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве. Там намерены придерживаться курса на скорейшее возобновление переговоров в "нормандском формате" с участием России, ФРГ, Украины и Франции.

"Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину, и он заинтересован в снижении напряженности", – отметил источник.

Напомним, 11 декабря президент США Джо Байден провел разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики обсудили, в частности, проблему наращивания Россией вооружения вблизи Украины.

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Шольц заявил, что вопрос защиты суверенитета Украины сейчас является самым главным на повестке дня в Европе. По его словам, нужно упорно работать над тем, чтобы безопасность нашей страны никто не нарушал.

"Угроза суверенитету Украины – это то, к чему мы не будем толерантны", – сказал он.

Шольц пообещал, что Германия будет делать все возможное для поддержания общей безопасности, в том числе и в рамках НАТО. Он подчеркнул, что Альянс может положиться на ФРГ.

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