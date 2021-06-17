В Берлине полицейских забросали камнями: ранены более 60 правоохранителей. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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В Берлине полицейских забросали камнями: ранены более 60 правоохранителей. Фото и видео

В Берлине 17 июня произошли столкновения между полицией и протестующими, которые не давали провести проверку противопожарной безопасности в многоквартирном доме.

Беспорядки вспыхнули в восточном районе немецкой столицы Фридрихсхайн, пишет Der Standard. Чтобы не допустить правоохранителей, демонстранты возвели баррикады и подожгли их (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Столкновение с протестующими в Берлине.
Видео дня

Также они забросали полицейских камнями. В результате более 60 сотрудников правоохранительных органов получили ранения разной степени тяжести.

В протесте приняли участие около 200 человек.

Столкновения в Берлине.

Позднее в полиции уточнили, что баррикады убрали при помощи спецтехники, а пожар потушили.

Столкновения произошли из-за попытки провести противопожарную инспекцию в доме, где проживают представители праворадикальных групп, как их называют немецкие СМИ.

В столкновениях пострадали более 60 полицейских.

Власти на протяжение нескольких лет пытаются расселить дом, однако его жители постоянно противодействуют этому.

С 16 июня здание оцепили и пускают туда только его обитателей.

Правоохранители применили спецтехнику.
Спецтехника убрала баррикады.
Столкновения произошли в районе Фридрихсхайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 17 июня в немецком городе Эспелькамп произошла стрельба, в которой погибли два человека. Вооруженный злоумышленник скрылся с места происшествия.

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