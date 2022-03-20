В Бельгии авто влетело в толпу людей: четыре человека погибли, десятки пострадали

В Бельгии автомобиль въехал прямо в толпу людей, вышедших на карнавал в бельгийском городе Стрепи-Бракеньи. В результате трагедии, произошедшей утром 20 марта, погибли по меньшей мере 4 человека.

Среди погибших – один ребенок. Об этом сообщает издание CGPN.

"По меньшей мере четыре человека, среди которых один ребенок, погибли в результате столкновения автомобиля с толпой на карнавале в бельгийском Стрепи-Бракеньи. В результате инцидента также серьезно пострадали 12 человек и около 20 получили легкие ранения", - пишет издание.

По свидетельству очевидцев, автомобиль въехал в толпу в месте наибольшего скопления людей. В общей сложности на карнавал вышли не менее 150 горожан.

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"Звучала музыка и смех - и уже через три секунды раздались крики. Это было ужасно", - рассказал модератор бельгийского телеканала RTL, которого цитирует DW.

Поселок Стрепи-Бракеньи расположен в 50 км от Брюсселя.

Водитель авто-убийцы пытался скрыться с места столкновения, однако его удалось задержать. Мотивы его поступка пока неизвестны.

Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден выразила глубокие соболезнования родственникам и друзьям погибших и пострадавших. "То, что планировалось как прекрасное гуляние, превратилось в драму", - написала она в своем микроблоге на Twitter.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли 847 мирных жителей. Такие данные ООН обнародовала утром 20 марта.

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