В Беларуси заговорили о блокировке YouTube и соцсетей: Лукашенко заявил, что информационную войну нельзя проиграть

На совещании по работе государственных медиа 25 марта непризнанный президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед страной задачи в "глобальной информационной войне". Также он поднял вопрос о блокировке YouTube.

На рассмотрении находился новый указ о рекламе. Об этом сообщили в независимых белорусских СМИ. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Окончательное решение по запрету в стране популярных социальных сетей и платформ еще не принято. "Конечно, заблокировать ведущие площадки, как это сделали в России, или поставить "золотой щит", как в Китае, теоретически возможно. Но давайте оценим все за и против. Надо принимать взвешенные решение", – заявил Лукашенко.

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Также он подчеркнул необходимость развития государственных СМИ в Белоруссии в условиях информационной войны. "Всегда была, есть и будет пропаганда. Но нам желательно пропагандировать лучше", – подытоживает непризнанный президент.

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