В Беларуси задержали главу Союза поляков: в МИД Польши вызвали посла

В белорусском Гродно 23 марта задержали главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис. Об этом она написала в соцсетях, отметив, что находится в отделении Ленинского РУВД.

В ответ Министерство иностранных дел Польши вызвало представителя белорусского посольства в Варшаве и выразило ему протест. Об этом говорится в сообщении на сайте польского МИД.

В дипломатическом ведомстве арест Борис считают равносильным "изгнанию польскости" из страны.

"Призываем как можно скорее освободить председателя Союза поляков Беларуси и положить конец преследованиям представителей польского меньшинства", – говорится в заявлении.

В МИД Польши добавили, что белорусскому дипломату дали "недвусмысленный сигнал", что действия властей Беларуси противоречат ее международным обязательствам по защите национальных меньшинств.

Как сообщал OBOZREVATEL, под посольством Украины в Минске 23 марта прошел согнанный властями Беларуси митинг якобы из-за сожжения 48 человек в Одессе в 2014 году. В это же время ряд белорусов пикетировал и американское диппредставительство.