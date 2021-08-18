В Беларуси силовики устроили обыски у журналистов, представители СМИ не выходят на связь

В среду, 18 августа, белорусские силовики устроили обыски у сотрудников информационной компании БелаПАН. Журналистов увезли на допрос.

Сообщение появилось на сайте БелаПАН, сейчас он уже не открывается. О проведении обыска успели рассказать журналистка Ирина Турчина, заместитель главного редактора БелаПАН Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева.

Не выходят на связь директор и главред БелаПАН Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков.

Супруга Щербакова Елена написала в Facebook, что ее мужа увезли на допрос.

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В Telegram Naviny.by говорится, что в квартире Левшиной тоже прошел обыск, двери не взломаны.

"Ее везут в офис редакции для проведения обыска там, затем повезут на допрос в управление Следственного комитета по Минску", – отметили в издании.

Между тем, у Александра Зайцева в ходе обыска изъята техника, он не задержан, но подписал обязательство о явке.

По его словам, обыск проводился примерно в течение часа в рамках дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст.342 УК Беларуси).

"Всего было семь человек: два сотрудника ОБЭП, их куратор (возможно, из другого ведомства), два спецназовца в полной экипировке и двое понятых", – рассказал журналист.

Забрали его мобильный телефон, жесткий диск компьютера, старый планшет, а также редакционное удостоверение и несколько визиток.

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