В Беларуси политзаключенный поранил себе горло во время суда. Видео

В Минске (Беларусь) политзаключенный Степан Латыпов поранил себе горло во время судебного процесс. Мужчина встал на скамейку в клетке, чтобы не дотянулись конвоиры, и воткнул себе в горло ручку.

Как сообщает правозащитный центр "Весна", перед инцидентом Латыпов сказал: "ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей".

Позже "Наша Нива" сообщила подробности инцидента. По их данным у Латыпова была с собой папка с документами. Он достал из нее какой-то предмет, предположительно, ручку. Залез на скамейку, уперся ногами в решетку и воткнул себе в горло.

Отмечается, что на суде процессе политзаключенный выглядел избитым – опухшее лицо, синяк под глазом, он хромал и у него была перевязана рука.

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Мужчину без сознания вынесли врачи скорой помощи и увезли в больницу. По словам правозащитников, Латыпова введут в искусственную кому.

на процессе политзаключенный выглядел избитым — опухшее лицо, синяк под глазом, он хромал и у него была перевязана рука.

Добавим, Степана Латыпова задержали 15 сентября 2020 года и обвинили в том, что он якобы планировал "использовать химикаты, чтобы отравить силовиков".

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