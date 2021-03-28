В Беларуси на автопробеге в поддержку Лукашенко заметили флаги "ДНР". Фото

Ольга Липич Мир 21:20, 28.03.2021

В Минске (Беларусь) на автопробеге сторонников незаконно избранного президента Александра Лукашенко заметили символику "Донецкой народной республики".

Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал Баста и Inside Donetsk. На них видно, что на некоторых автомобилях, которые принимали участие в акции, рядом с флагами Беларуси были и флаги "ДНР".

Как уточнили в подписи к опубликованным снимкам, автомобили с символикой "ДНР" были замечены в районе площади Бангалор в Минске.

Флаги "ДНР"
"Баста" / Telegram
Флаги "ДНР"
Inside Donetsk / Telegram

Отметим, во время акции протеста в белорусской столице в районе площади Бангалор сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что слухи о наличии у него дворца распускают, чтобы "обезглавить" его страну в политическом плане.

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Мир

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