В Беларуси на автопробеге в поддержку Лукашенко заметили флаги 'ДНР'. Фото

В Минске (Беларусь) на автопробеге сторонников незаконно избранного президента Александра Лукашенко заметили символику "Донецкой народной республики".

Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал Баста и Inside Donetsk. На них видно, что на некоторых автомобилях, которые принимали участие в акции, рядом с флагами Беларуси были и флаги "ДНР".

Как уточнили в подписи к опубликованным снимкам, автомобили с символикой "ДНР" были замечены в районе площади Бангалор в Минске.

Отметим, во время акции протеста в белорусской столице в районе площади Бангалор сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что слухи о наличии у него дворца распускают, чтобы "обезглавить" его страну в политическом плане.