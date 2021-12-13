В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, два человека пропали без вести. Фото, видео

В понедельник, 13 декабря, в Балтийском море на пути в Швецию британское грузовое судно Scot Carrier столкнулось с датской баржей Karin Hoej. В результате два члена экипажа последнего пропали без вести.

Датское судно Karin Hoej от полученной пробоины пошло на дно, служба спасения провела поисковые мероприятия в воде, пытаясь найти людей, а также изучая периметр с воздуха. Как сообщило издание Reuters, капитан корабля выразил опасение о безопасности работников, которые оказались в воде в +4 градуса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы надеемся, что они все еще могут быть внутри воздушной ямы в корпусе перевернутой Karin Hoej. Как только судно, потерпевшее крушение, сядет на мель, дайверы могут искать пропавших без вести членов экипажа, а также минимизировать риски любого разлива нефти", – рассказал руководитель операций шведской береговой охраны Фредрик Густафссон.

Видео дня

Предварительно известно, что 55-метровая и 90-метровая баржи двигались в одном направлении, и столкновение произошло из-за тумана ночью из-за низкой видимости. Однако поскольку Датский метеорологический институт назвал погодные условия вполне приемлемыми для данного типа местности, то береговая охрана в Швеции начала уголовное производство по статье "служебная халатность".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, семь человек погибли в результате утечки газа в итальянской провинции Равануза. Кто виноват в трагедии, предстоит выяснить следствию.