В Англии мать умерла от COVID-19 в одной палате с дочерью. Фото

Алексей Титофф Мир 09:55, 6.01.2021 Обновлено: 10:01, 6.01.2021

В Англии в больнице от COVID-19 скончалась 76-летняя Мария Рико. В момент смерти с ней на соседней койке находилась ее дочь Анабель Шарма.

Также в больнице находилась и вторая ее дочь, передает ВВС. Перед смертью женщина сняла кислородную маску, чтобы поговорить с детьми.

"Как только мы снимем ее (маску – Ред.) все закончится. У вас не будет много времени", – предупреждали медики. Но Рико сказала, что не боится смерти и хочет в последние мгновения быть с детьми.

Мария Рико вместе с дочерью
ВВС

Шарма отметила, что у них было около пяти минут, когда мама могла говорить, а потом она потеряла сознание.

"Она сказала нам, что не боится умереть, что она готова. Она сказала мне, что мне нужно бороться, потому что меня дома ждут дети", – вспоминала дочь погибшей. С ее слов, мама умерла примерно через полчаса после того, как с нее сняли кислородную маску.

Анабель Шарма и Мария Рико
ВВС

Шарма опубликовала последнюю фотографию с мамой, чтобы привлечь внимание к опасности коронавируса. Она считает, что один из ее сыновей заразился в школе, а затем он инфицировал всю семью с "пугающей" скоростью.

"Я бы просила людей соблюдать все меры предосторожности и думать о других", – подчеркнула она.

Мария Рико в кругу семьи
ВВС
Мария Рико
ВВС

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