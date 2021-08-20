В Афганистане взлетели цены на паранджу после захвата власти талибами

С приходом движения Талибан к власти в Афганистане цена на паранджу выросла в 10 раз. Женщины решили, что талибы заставят их носить эту одежду.

Об этом сообщает иранское агентство ISNA. Одна из афганских женщин рассказала, что ей пришлось провести долгие часы в очереди к банкомату, чтобы снять нужные для покупки паранжи деньги.

По словам жительницы Кабула, у нее есть одна или две паранджи на трех женщин в семье.

"Возможно, мы сошьем из простыни какой-нибудь хиджаб", – добавила она.

Ранее представитель Талибана Сохейл Шахин объявил, что движение сделает ношение хиджаба обязательным, но о парандже речь не идет.

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Паранджа – это исламский предмет одежды, закрывающий все тело, хиджаб – разновидность головного убора, который покрывает голову и плечи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в афганском городе Талукан (центр провинции Тахар) талибы убили женщину посреди улицы. Причиной, предварительно, стало то, что она вышла из своего дома без паранджи.

Днем ранее во время пропагандистской пресс-конференции, первой после захвата страны, талибы утверждали: мол, права женщин в Афганистане будут уважать в рамках закона шариата.

Однако общественность узнает о все большем числе инцидентов из подконтрольного талибам Афганистана, которые доказывают, что женщин преследуют, их права жестоко ущемляют, а за неповиновение даже убивают.