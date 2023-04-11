Утечка секретных данных Пентагона: за взрывами на аэродроме в Мачулищах могут стоять агенты СБУ – The Economist

За атакой на российский самолет-разведчик ДРЛО А-50 на аэродроме Мачулищи в Беларуси могут стоять агенты Службы безопасности Украины. Причем в самой СБУ об этом узнали якобы уже по факту произошедшего.

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Об этом сообщило издание The Economist, ссылаясь на утечку секретных документов США. Отмечается, что американцы узнали о действиях украинских агентов якобы по прослушиваниям.

"26 февраля сотрудники СБУ пришли к впечатляющему выводу. Их собственные агенты в Беларуси проигнорировали приказ и атаковали российский самолет-разведчик (А-50У. – Ред.) ранее того же дня", – говорится в материале издания.

Отрывки разведданных вроде бы содержались на строго засекреченном слайде о войне в Украине, распространенном объединенным штабом США 1 марта.

Напомним: ранее у Twitter и Telegram появились, как утверждалось, военные документы США с грифом "секретно". Они якобы описывают планы Вашингтона и НАТО по усилению сил обороны Украины перед запланированным контрнаступлением.

Позже газета The New York Times сообщила, что в открытый доступ могли проникнуть более сотни документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Китаю и Ближнему Востоку.

Между тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что публикация в открытом доступе "секретных военных документов" об Украине (как утверждается, полученных страной-агрессором) демонстрирует стандартную тактику, к которой привыкла РФ. Москва хочет поколебать единство Запада и сделать так, чтобы государства стали подозревать друг друга.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Пентагоне заявили, что до сих пор работают над определением масштабов утечки секретной информации, которая может быть связана с войной в Украине. Министерство круглосуточно изучает объем данных;

– в Госдепе США заверили, что утечка секретных документов Пентагона не повлияет на военную помощь Украине. США будут продолжать поддерживать Киев в борьбе с полномасштабным вторжением России.

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