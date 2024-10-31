Устроил перформанс: Трамп оделся на митинг как работник мусоровоза после слов Байдена. Фото и видео

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп устроил перфоманс на предвыборном митинге, нарядившись как работник мусоровоза. Таким образом политик отреагировал на слова президента США Джо Байдена о "плавающем мусоре".

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Трамп подчеркнул, что таким образом пристыдил Байдена и кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис. Фото и видео "мусорного" перфоманса политик опубликовал в Instagram.

Накануне Байден во время видеозвонка с группой активистов, отстаивающих интересы американцев латиноамериканского происхождения, прокомментировал оскорбительные слова комика Тони Хинкчлифа на предвыборном митинге Трампа. Тогда Хинкчлиф назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора". В ответ на это Байден заявил, что "единственный плавающий мусор, который я там вижу – это его сторонники".

Позже американский президент попытался объяснить, что хотел акцентировать на недопустимости демонизации Трампом и его сторонниками латиноамериканцев.

После этого Трамп провел предвыборное мероприятие в штате Висконсинс под лозунгом "250 миллионов американцев – не мусор – я называю вас сердцем и душой Америки!". Также кандидат в президенты надел поверх костюма яркий оранжевый жилет и выступил с речью прямо из кабины мусоровоза.

"Как вам мой мусоровоз? Это в честь Камалы и Джо Байдена", – заявил Трамп.

Кроме того, он попытался дистанцироваться от комика Хинчклиффа, чья шутка вызвала скандал. Трамп также сказал, что ему не нужно извиняться перед пуэрториканцами.

"Я ничего не знаю об этом комике. Я не знаю, кто он. Я никогда его не видел. Я слышал, что он сделал заявление, но это было заявление, которое он сделал. Он комик, что я могу вам сказать. Я ничего о нем не знаю. Я люблю Пуэрто-Рико, и Пуэрто-Рико любит меня", – сказал Трамп.

Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз повторил один из самых популярных месседжей его избирательной кампании о том, что способен "мгновенно остановить войну в Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 20 октября Дональд Трамп впервые за осень обогнал Камалу Харрис в предвыборном опросе. Его шансы на победу оценили в 52%, шансы Харрис – в 48%.

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