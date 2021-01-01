Умер наиболее смертоносный маньяк в истории США: на его счету около ста убийств

В США скончался серийный убийца Сэмюэл Литтл, на счету которого, по данным ФБР, наибольшее количество жертв в истории страны.

Как рассказали в местной пенитенциарной службе, он ушел из жизни в больнице в Калифорнии. Литтлу было 80 лет, передает ВВС. Там отметили, что умерший имел диабет, проблемы с сердцем и другие заболевания.

Литтла приговорили к пожизненному заключению за убийство трех женщин, но за время, проведенное в тюрьме, он признался в убийстве 93 женщин в период с 1970 по 2005 годы. Тела некоторых жертв до сих пор не нашли.

Жертвами убийцы преимущественно были секс-работницы и наркозависимые – Литтл сначала бил женщин, а затем душил их.

На телах многих погибших не было очевидных признаков насильственной смерти, поэтому когда их находили, то в качестве причины смерти впоследствии указывали, например, передозировку наркотиками – и никогда не расследовали.

Рисунки жертв, которые Литтл нарисовал в тюрьме ВВС

Маньяка арестовали в 2012 году в штате Кентукки по подозрению в хранении наркотиков. Впоследствии полиция взяла его образцы ДНК и установила, что Литтл причастен к трем нераскрытых убийств в Лос-Анджелесе в период с 1987 по 1989 годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, орудующего более десяти лет назад на Киевщине серийного маньяка Юрия Кузьменко правоохранители пытались поймать почти три года. К расследованию дела были привлечены "лучшие умы" уголовного розыска, а в установлении следов преступника Украине помогали даже в НАТО.