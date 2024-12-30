'Украине придется отказаться от части территории': министр обороны Словакии сделал скандальное заявление

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк утверждает, что в результате полномасштабной войны, развязанной Россией, Украине придется отказаться от части своей территории. Мол, на это указывает "реальность на местах".

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Такой тезис Калиняк озвучил вслед за премьером своей страны Робертом Фицо и президентом Петером Пеллегрини. Ранее они уже говорили, что Киеву якобы придется уступить территории. Аналогичное заявление сделал в воскресенье, 29 декабря, на словацком телевидении и Роберт Калиняк.

"Вполне вероятно, что Украина не осознает того факта, что она никогда не сможет разместиться между Германией и Швейцарией, но всегда будет разделять свою самую большую границу с Российской Федерацией.

Нельзя спорить, кто здесь агрессор, потому что Россия перешла все границы, правила и нарушила международное право, но необходимо уделять такое же внимание и тому, что происходит в других частях мира, и применять те же самые стандарты ко всем другим спорам", – сказал глава МО Словакии.

В интересах его страны – мирные переговоры и завершение войны как можно скорее.

Также министр считает, что важнее, чем будущие границы, является то, какую форму примет послевоенная Украина.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Роберт Фицо заявил, что власти Словакии готовы к открытому конфликту с Украиной из-за отказа осуществлять транзит российского природного газа.

– Впоследствии словацкий премьер пригрозил прекратить резервные поставки электроэнергии в Украину, если Киев прекратит транспортировку газа из РФ в Центральную Европу.

– Президент Владимир Зеленский отреагировал на эти угрозы. Он сказал, что Фицо, похоже, получил поручение от Владимира Путина открыть второй энергетический фронт.

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