Итак, экс-президент Трамп, который может стать президентом снова, сделал очередное достаточно сенсационное и резонансное заявление. Он решил разъяснить, как именно собирается закончить российско-украинскую войну за 24 часа.

Видео дня

Трамп сказал, что обратится и к путину, и к Зеленскому, которых хорошо знает, имея с ними обоими хорошие отношения, и скажет Зеленскому, что, мол, хватит, нужно заключать соглашение, а путину, что если соглашения не будет, то даст Украине "очень много, больше, чем они когда-либо получали".

Такое весьма неожиданное для Трампа заявление говорит, в частности, о следующем: поддержка Украины в Соединённых Штатах настолько велика, что даже он вынужден её учитывать в своей риторике.

С другой стороны, это и опасно: может, чего доброго, собрать больше голосов, чем нам бы хотелось, ибо Украине Трамп, что бы он ни говорил, нужен в качестве американского президента не очень.

Ещё интересный нюанс: делая данное заявление, Трамп тем самым как бы косвенно критикует Байдена в несколько новом плане: коль тот уж помогает, то пусть делает это быстрее и мощнее, а не долго и вполсилы, — чтобы война поскорее завершилась. Другое дело, что верить хитровыхитренному Трампу особых оснований нет.

Из сути же заявления вытекает, если он, конечно, не врёт, что шантажировать Трамп собирается не только Украину, но и мордор, причём мордор даже жёстче. Расслабляться не стоит, но в таком случае роль будет играть соотношение сил и территорий по состоянию не только на момент выборов (чтобы Трамп не победил), но и на конец января 2025-го года, когда Трамп, если всё же победит, начнёт проводить свою "примиренческую" политику: это будет означать ещё около двух с половиной месяцев у ВСУ, чтобы лучше подготовиться к переговорам.

А теперь — то, что в заявлении содержится в не столь явном виде (перехожу к первой части заголовка).

Смещая акценты в собственной риторике, Трамп, видимо, не только готовится к выборам, посылая новые сигналы избирателям, но и реагирует на украинскую самоотверженность — с позиций своего обычного принципиального изоляционизма. Желая оградить Америку и американцев от участия в "чужих" войнах и ради этого даже стремясь в известной степени прикрыть НАТОвскую лавочку, Трамп наверняка был бы не против, если бы эту функцию в НАТО взяла на себя Украина: от Штатов — военная техника и оружие, от нас — солдаты (в самом широком смысле этого слова) для непосредственного участия в боях в возможных горячих точках Европы. Так что как раз Трампу Украина в НАТО с этой точки зрения весьма интересна.

Нашему другу Байдену, между прочим, на заметку.