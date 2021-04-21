Украина не провоцирует Россию на эскалацию конфликта – Госдеп США

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Украина никоим образом не провоцирует Россию на усиление военного присутствия в Крыму и вдоль границ, а также эскалацию конфликта на Донбассе.

Зато это является сугубо кампанией РФ по дезинформации, призванной ошибочно обвинить украинское государство за действия Кремля. С такими словами спикер Госдепа выступил на брифинге 20 апреля, передает "Укринформ".

Он отметил, что несмотря на все попытки российской пропаганды оправдать наращивания своих сил у украинской границы и обвинить Киев, США определяют агрессором РФ.

"Итак, позвольте мне быть четким: Россия – агрессор", – подчеркнул Прайс.

По его словам, Вашингтон "глубоко обеспокоен" агрессивными действиями и риторикой Кремля, направленными против Украины.

"Мы вообще не видим никаких признаков того, что Украина принимает участие в провокациях или способствует эскалации напряженности. Что мы действительно видим – это российскую кампанию дезинформации, созданную для фальшивых обвинений Украины за то, что делает сам Кремль", – отметил он.

Представитель внешнеполитического ведомства США напомнил, что эта тема была одной из главных в ходе дискуссий в Брюсселе на прошлой неделе, где находился с визитом госсекретарь Энтони Блинкен. Кроме того, этот вопрос остается актуальным и в других международных переговорах главы Госдепартамента.

К тому же Североатлантический альянс твердо и единодушно подтвердил, что продолжает стоять вместе с Украиной, которая является одним из ключевых партнеров НАТО в регионе, напомнил официальный представитель Госдепа.

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