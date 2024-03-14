Угрозы остаются: США призвали другие страны НАТО увеличить оборонные взносы до 2% ВВП

В администрации американского президента Джо Байдена призвали государства, которые входят в НАТО, увеличить свои расходы на оборону. Взносы на нужды обороны страны-члена блока должны быть не менее 2% от ее ВВП.

Об этом сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 13 марта, передает Укринформ. Она отметила, что Штаты надеются на то, что количество стран Североатлантического альянса, которые увеличат средства на оборону, увеличится до саммита НАТО.

Мероприятие состоится в американской столице с 9 по 11 июля 2024 года.

"Мы очень надеемся, что увидим больше (стран. – Ред.) до саммита", - отметила представительница Белого дома.

Жан-Пьер подчеркнула, что угрозы в сфере безопасности остаются на фоне продолжающейся агрессии российского диктатора Владимира Путина против Украины.

Накануне эксперты на слушаниях в Конгрессе США призвали инвестировать в безопасность государства. Они считают, что Штаты нуждаются в существенных инвестициях в сферу обороны на фоне современных вызовов в сфере кибертехнологий, в морской, воздушной и космической сферах. Также существуют значительные угрозы со стороны Китая и России.

Ранее в Канаде сказали, что Оттава "должна и будет" увеличивать расходы на свою армию. Основным фактором того, необходимо увеличивать расходы на военные нужды страны, стала война в Украине.

Также канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство увеличит военные расходы и выполнит свое обязательство тратить 2% ВВП на оборону. По его словам, оборонная промышленность ФРГ и Европы должна перейти на массовое производство оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, в бюджете РФ на 2024 год предусмотрено, что на "национальную оборону" агрессор в следующем году потратит 10,775 триллиона рублей. Эта цифра на 70% больше, чем в 2023-м, в 2,3 раза больше, чем в 2022-м.

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