Ученые выяснили, как выглядел самый древний лес на Земле

В США реконструировали остатки мощного и зрелого старовозрастного леса, где росли минимум три первых древовидных растения в мире. Несколько лет назад он был обнаружен рядом с небольшим городком Кейро в северной части штата Нью-Йорк.

Окаменелость корневой сети возрастом 385 миллионов лет заставила ученых переосмыслить, как когда-то могли выглядеть первые леса на планете, передает Science Alert. О своем открытии исследователи рассказали в статье на PLOS One.

В древнем лесу, который сильно отличался от современного, были найдены папоротниковидные дерева (кладоксилопсиды), которые выглядели как большие стебли сельдерея, устремляющиеся в небо на 10 метров. Другие напоминали сосны, но с опушенными папоротниковыми листьями вместо игл (Archaeopteris). Еще одно – высокий папоротник, стоящий на луковичных пнях (Eospermatopteris).

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Исследователи предположили, что эти деревья были большими и старыми. К тому же росли не рядом, а были разбросаны по пойме, которая менялась в зависимости от времени года.

В древнем лесу наблюдались регулярные засушливые периоды. В то же время упомянутые древовидные растения из рода Eospermatopteri имели неглубокие корни, которые не разветвляются, и, вероятно, плохо переносили более сухие условия. Поэтому их присутствие в древних поймах Кейро сбило исследователей с толку.

"Новые результаты показывают, что даже примитивные Eospermatopteris без настоящих листьев и глубоких корней, могли "переместиться" из болота в более сухие условия. То есть самые ранние деревья могли колонизировать различную среду и не ограничивались только влажной, переносили даже суровые условия глинистой местности, которые преобладали на равнинах в Кейро. Как такое возможно?" – выразил удивление эколог-эволюционист Худадад с Бингемтонского университета в Нью-Йорке.

Поэтому авторы исследования считают, что летописи окаменелостей обманывают их. Считается, что доисторический лес в Кейро исчез в результате длительного наводнения, которое затопило дерева и погубило их. Но отложения деревьев сохранили корни, что очень редко случается в поймах рек и чаще в дельтах.

"Возможно, что из-за идеальных условий, необходимых для сохранения ландшафтов и организмов, летописи окаменелостей были смещены в сторону низменностей. А в итоге привели к выводу, что Eospermatopteris были ограничены дельтовой средой", – отметили ученые.

По их словам, учитывая возраст древнего леса, возникают сомнения, что его структура является аномалией. Вместо этого специалисты утверждают: вполне возможно, что это представитель зрелых лесов того времени, которые еще не сохранились или еще предстоит обнаружить.

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