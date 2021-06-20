Ученые разгадали тайну самого маленького динозавра в мире. Фото

"Самый маленький динозавр в мире" Oculudentavis khaungraae, который был обнаружен в янтаре и стал предметом научных дебатов, оказался очень "странной и уникальной" доисторической ящерицей. Она не похожа ни на одну другую из тех, которые существуют сегодня.

Известная научная статья от марта 2020 года, в которой сообщалось об открытии Oculudentavis khaungraae, была отозвана позже в том же году. Новое исследование ученых из Государственного университета Сэма Хьюстона в Техасе и Лаборатории цифровых открытий и распространения Флоридского музея естественной истории, основанное на другом, лучше сохранившемся образце янтаря и опубликованное в журнале Current Biology, предполагает, что череп принадлежал доисторической ящерице, сообщает CNN.

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"Это действительно странное животное. Оно не похоже ни на одну другую ящерицу, которую мы имеем сегодня", – сказал соавтор нового исследования Хуан Диего Даза, герпетолог и доцент биологических наук в Государственном университете Сэма Хьюстона в Техасе.

Он объяснил это тем, что в то время возникли многие ящерицы, однако они еще не приобрели свой современный вид, из-за чего ученые могут ошибиться. У них могут быть характеристики той или иной группы, но на самом деле они не совпадают идеально.

Авторы новой статьи назвали существо Oculudentavis naga в честь народа нага Индии и Мьянмы, где был найден янтарь. По их словам, эта ящерица – из того же семейства или рода, что и Oculudentavis khaungraae, но, вероятно, другого вида.

Лучше сохранившийся янтарь, найденный в том же районе добычи янтаря в Мьянме, что и первый, содержал часть скелета ящерицы, включая ее череп, с видимыми чешуйками и мягкими тканями. Оба куска янтаря были возрастом 99 миллионов лет.

С помощью компьютерной томографии для разделения, анализа и сравнения каждой кости двух видов авторы исследования обнаружили характеристики, которые идентифицировали животных как ящериц, а именно: наличие чешуек; зубы прикреплены непосредственно к челюстной кости, а не расположены в лунках, как зубы динозавров; ящерицеобразные структуры глаз и плечевые кости; и череп в форме хоккейной клюшки, который универсален и у других чешуйчатых рептилий.

В более новом втором образце исследователи заметили приподнятый гребень, спускающийся по верхней части морды, а также лоскут свободной кожи под подбородком, который, возможно, раздувался по примеру некоторых современных ящериц.

Напомним, ще в 2017 году палеонтологам из Китая удалось реконструировать внешний вид динозавра рода Anchiornis. Он обитал на Земле около 160 млн лет назад и был одним из самых маленьких динозавров на планете. Верхние конечности животного, хвост и подушечки лап были похожи на птичьи.

Полученные результаты показали, что доисторическое животное было похоже на современных птиц. Это подтверждает ранние предположения ученых о том, что Anchiornis являются предками птиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае ученые обнаружили окаменелость матери-динозавра с отвисшей челюстью, сидящей на кладке древних яиц. Останкам 70 миллионов лет. Яйца принадлежали взрослому овираптору, который также был сохранен как часть необычной окаменелости.