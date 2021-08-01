Ученые нашли 'вечные' химикаты в тающих льдах Арктики: чем они опасны

"Вечные" химические вещества в высоких концентрациях были обнаружены учеными в поверхностной морской воде среди тающих арктических льдов. Речь идет о пер- и полифторалкильных веществах (PFAS).

Об этом пишет Science Alert. Они используются для создания антипригарных, грязеотталкивающих и водоотталкивающих поверхностей.

Эти вещества опасны тем, что являются токсичными как для людей, так и для животных. Их попадание в пищевую цепочку вызывает у специалистов огромное беспокойство.

Как сказано в исследовании, проведенном химиками из Ланкастерского университета в Великобритании, выяснилось, что концентрации PFAS во льду могут быть связаны с соленостью воды. Таким образом, чем более соленое море, тем более концентрированными становятся эти "вечные" химические вещества.

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Отмечается, что вблизи тающих арктических льдов концентрация веществ в два раза превышает уровни, которые наблюдались ранее в Северном море.

Также ученые обнаружили необычное явление, при котором перфторалкиловые кислоты, присутствующие в атмосфере, осаждаются вместе со снегопадом на поверхность льдин, где они в конечном итоге могут накапливаться в морском льду. Их содержание в атмосферном компоненте было намного выше, чем в компоненте морской воды.

Как утверждают ученые, это может говорить о том, что их перенос и осаждение на большие расстояния из атмосферы является основным источником появления этих химических веществ в Арктике.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международное энергетическое агентство (IEA) объявило, что 2021-й год может стать вторым самым "разрушительным" годом в истории по количеству выбросов CO₂ в атмосферу. США обязались сократить выбросы углерода на 50% к концу этого десятилетия.