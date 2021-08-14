Убил трехлетнюю девочку и собственную мать: появились подробности о стрелке из Плимута. Фото

Массовое убийство в британском городе Плимут 12 августа устроил 22-летний Джейк Дэвидсон. Первой жертвой стала его собственная мать.

Подробности происшествий рассказали в полиции, которая назвала это первым массовым убийством с применением огнестрельного оружие в стране, передает CNN. Также среди жертв стрелка – трехлетняя девочка (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Трагедия произошла около 6 вечера по местному времени в районе Кейхэм. Изначально Дэвидсон застрелил свою 51-летнюю мать. Затем парень вышел на улицу и убил трехлетнюю девочку и ее 43-летнего родственника. После этого Дэвидсон выстрелил в 53-летнюю женщину и 33-летнего мужчину, которых встретил также на улице. Они оба сейчас в больнице.

Следующими жертвами стали 66-летняя женщина и 59-летний мужчина. Последний умер на месте, а женщина – в больнице. Еще до прибытия полицейских Дэвидсон застрелился.

Отмечается, что у парня была лицензия на огнестрельное оружие. Местные жители говорят, что огонь велся из дробовика, однако в полиции эти данные пока не подтверждают.

По мнению правоохранителей, причиной убийства мог стать бытовой конфликт.

Как сообщал OBOZREVATEL, стрельба в Плимуте произошла в четверг, 12 августа, вечером на на Биддик-драйв. Глава МВД эту трагедию шокирующей.