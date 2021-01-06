Многим приходилось сталкиваться со специалистами, которые с энтузиазмом берутся за что-то, а потом их энергия иссякает и они бросают начатое на полпути. Хорошо, если это что-то можно куда-то задвинуть с глаз долой, чтобы через него не спотыкаться, но бывает и так, что этот недодел или недострой стоит развороченный и недостроенный немым укором некогда бодрому инициатору.

Еще хуже, когда процесс оказывается огромным, а то, что его инициатор в принципе не мог довести его до ума, стало известно лишь в ходе всей эпопеи. Ну и совсем беда, когда оказывается, что процесс развивается по принципу "вход – фунт, выход – два". Тогда особая ответственность состоит в том, чтобы правильно рассчитать силы, возможности и время начала всего мероприятия.

Это важно потому, что если начав его, потом бросить на полпути, процесс начнет развиваться самостоятельно и возможно, даст результаты, прямо противоположные задуманным, а то и приведет к катастрофе. Это как раз тот случай, который знают все водители: "Не уверен – не обгоняй".

Нечто подобное, оставляет у себя за спиной мсье Трамп, уходящий президент США. Он развалил ядерную сделку с Ираном, не имея при этом представления, как выруливать ситуацию, если его тактика "максимального давления", которую он так рекламировал, приведет не к тому эффекту, на который он рассчитывал.

Нам достоверно неизвестно, удалось ли достичь Трампу какого-то эффекта, применяя эту тактику, и возможно, максимальное давление таки удалось достичь, но не в отношении Ирана, а собственного кишечника. Не исключено, что такое давление даже дало какой-то значительный выхлоп, только вот поставленной цели достичь не удалось.

И что самое неприятное, у Трампа не оказалось никакого варианта "Б", если Иран его натужно пошлет на те три буквы, которыми обычно обозначают оси координат в геометрии. Да, сделка Обамы была с тем еще душком, но возможно, на тот момент и не было лучшего варианта, чем вбомбить Иран в каменный век. Трамп тоже на такое не решился, но и сделку, которая худо или бедно, но все же работала – поломал.

И вот сейчас, за две недели до дембеля, Трамп оставляет развороченную внешнюю политику вообще и в отношении Персии – в частности. А тем временем Иран объявил о том, что он возобновил обогащения урана до концентрации 20%. Проще говоря, это еще не то, из чего можно сделать бомбу, но и для гражданских ядерных реакторов такая концентрация урана более, чем избыточна.

Обычно такая концентрация урана используется либо в исследовательских целях, либо в реакторах для атомных подлодок или космических систем. Ну и кроме того, обогащение может продолжено уже до тех концентраций, когда речь уже прямо идет о создании ядерного оружия. Работы ведутся в подземной обогатительной фабрике "Объект Фордо".

Что теперь делать с этим? Что делать с катастрофой короны, катастрофой взлома правительственных сетей, масштабы которого еще не ясны? Что делать с ядерным оружием КНДР, с которым Трамп слегка поигрался и бросил? Что делать с разделенной Америкой? Он все это бросил просто потому, что не знал, что с этим вообще делать и потому – бросал. В общем, Трамп заигрался во все опасные игры и теперь за ним прийдется убирать, но в таком случае, с него за все это надо спросить, поскольку такое больше не должно повториться.

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