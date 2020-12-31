У Папы Римского возникли проблемы со здоровьем: что будет с новогодней мессой

Папа Римский Франциск не будет возглавлять новогоднюю мессу из-за проблем со здоровьем.

Как сообщается на официальном сайте Ватикана, у понтифика болезненная невралгия седалищного нерва.

"Святейший отец сегодня вечером и завтра утрам не будет возглавлять богослужения при кафедральном престоле базилики Святого Петра. Однако он проведет молитву "Ангел Господень" 1 января, которая будет транслироваться из библиотеки Апостольского дворца, как и было предусмотрено", – говорится в сообщении.

Вечернюю и благодарственную молитву за уходящий год 31 декабря вечером возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, а святую мессу 1 января – кардинал Пьетро Паролин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Папа Римский во время традиционного рождественского послания Urbi et Orbi призвал всех политиков к сотрудничеству и помолился за мир на востоке Украины.

В феврале в СМИ появилась фейк о том, что Франциск и двое его помощников якобы заболели коронавирусом.

Однако тогда Папа заявил, что всего лишь простудился.