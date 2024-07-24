"У него не сложится дружба с путиным", — Шустер из TIME рассказывает, как Киев надеется пережить президентство Трампа

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Прогноз на первые 8-9 месяцев неутешителен, впрочем, дружба с Путиным может закончиться даже без вмешательства третьих лиц — таков лейтмотив настроений у украинской власти.

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Спочатку Трамп 100% піде по запланованому: скорочення допомоги, мирна угода на користь росії та відновлення відносин США з путіним. Та плани республіканця необґрунтовано оптимістичні. В Україні це розуміють, тому покладають надію на швидке "протверезіння" Трампа.

Час покаже, що путін не виконує жодних домовленостей: війна з Україною — це тільки початок його грандіозних планів, мирна риторика — це дипломатичне прикриття, а припинення вогню — це можливість зміцнитися перед наступним нападом. Коли самовпевнені обіцянки Трампа не спрацюють, коли всі побачать, що путіну чхати на американського колегу, — тоді почнеться найцікавіше.

"Найцікавіше" — це прозріння: Трамп зрозуміє, що пішов не тим шляхом, і розворот від "великого миротворця" до "рішучого борця" з російською навалою може бути ще потужнішим, ніж у Байдена.

Ще один аргумент Києва: підтримка України — це не лише благодійність. Торік оборонні компанії Штатів заробили на війні більше ніж $80 млрд, а їхній експорт зброї виріс на 50%.

Надії на розворот, з одного боку, занадто оптимістичні, з іншого — висока ймовірність того, що зацікавлені в перемозі України стейкхолдери схилятимуть Трампа до правильних рішень. Зокрема, так вважає і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. У цей неочевидний список можуть увійти навіть однопартійці Трампа — республіканці, які голосували за численні пакети допомоги Києву.

"Поспілкувавшись із Дональдом Трампом.., як ніколи переконався, що він має силу та хоробрість, щоб це виправити, врятувати Україну, принести мир… Я вважаю, що Трамп розуміє реальність: поразка України буде масштабною поразкою Америки", — Джонсон.