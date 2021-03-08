У Лукашенко нашли элитный автопарк на €4 млн

У незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко нашли огромный автопарк дорогих авто общей стоимостью в €4 млн.

Об этом заявляется в расследовании оппозиционного белорусского проекта NEXTA, опубликованого на YouTube-канале ресурса в понедельник, 8 марта (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"На рассвете своего правления Лукашенко приезжал на дебаты на белых "Жигулях" – "семерке", а к закату эпохи пересаживается на люксовый немецкий автопром... Откуда у человека с пустой декларацией о доходах такие дорогие игрушки? Надо понимать, что у Лукашенко разницы между своими деньгами и госбюджетом нет", – сказано в расследовании.

Также Лукашенко появлялся на двух Audi А8 по €100 тыс. каждая. "Легендарный Maybach за €1,5 млн Лукашенко кто-то подарил – то ли на день рождения, то ли просто так. В декларации Лукашенко этой машины нет", – подчеркнули журналисты.

Напомним, расследователи также заявили, что Лукашенко якобы подбирают "подруг" через модельные школы и конкурсы красоты, в первую очередь – "Мисс Беларусь".

Как сообщал OBOZREVATEL:

С 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты против сфальсифицированных результатов выборов президента страны.

Согласно официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей, оппозиционер Светлана Тихановская заняла второе место с 10,1% голосов. Большинство стран мира не признало Лукашенко законным президентом.

Силовики жестоко разгоняли акции протеста в Беларуси с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Сотни протестующих были травмированы и ранены. Количество задержанных исчисляется десятками тысяч.