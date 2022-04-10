Турция заверила, что не пропустит военные корабли в Черное море до конца войны в Украине

В Турции подтвердили, что не будут пропускать военные корабли в Черном море. Анкара заявила о соблюдении Конвенции Монтрё.

Согласно этой конвенции Турция имеет право блокировать проход через Босфор и Дарданеллы для кораблей стран, находящихся в состоянии войны. Соответствующее заявление в эфире турецкого телеканала TR Haber сделал министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы будем соблюдать Конвенцию Монтре. Мы не будем пропускать военные корабли в Черное море", - отметил Акар.

Напомним, Турция официально заявила о блокировании прохода российских и украинских судов из Средиземного в Черное море через Босфор еще 27 февраля.

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Россия активно использует свой флот для нанесения ракетных ударов по украинским городам с моря. При этом высокой остается угроза попыток российских оккупантов взорвать десант на побережье под Одессой или Николаевской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Турция может быть среди государств, которые предоставят Украине гарантии безопасности. Готовность сделать это официальная Анкара уже подтвердила.

Также турки готовы выделить суда для эвакуации населения из Мариуполя морем. Однако российская сторона не позволяет этого сделать. По мнению ряда экспертов, россияне сейчас пытаются скрыть следы своих преступлений в разрушенном украинском городе, чтобы их не увидели представители спасательной миссии Турции.