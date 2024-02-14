ЦАХАЛ провел экскурсию по туннелю в секторе Газа, где семья лидера ХАМАС скрывалась с миллионами наличных денег. Видео

ЦАХАЛ показал подземное укрытие лидера ХАМАС Яхья Синвара, обустроенное в тоннеле под кладбищем в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. В нем израильские военные обнаружили сейф с миллионами шекелей и долларов.

Об этом сообщило издание The Times of Israel. Армия Израиля обнародовала видео, снятые в туннеле Хан-Юнис.

Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари провел 13 февраля пресс-конференцию, на которой показал эти кадры.

На одном видео, полученном из камеры наблюдения, видно, как брат главаря ХАМАС Синвара Ибрагим ведет его с женой и их детьми через туннель.

По словам Хагари, это видео было снято 10 октября, спустя три дня после резни, устроенной ХАМАСом в Израиле.

"В начале месяца мы арестовали родственников высокопоставленных лидеров ХАМАС в Газе", – сказал Даниэль Хагари во время пресс-конференции.

Он рассказал, что ЦАХАЛ во время рейда в Хан-Юнисе обнаружил туннель под кладбищем. На видео, извлеченном из камеры наблюдения в этом укрытии, было замечено, как Синвар со своими детьми и женой во главе со своим братом заходил 10 октября 2023 в тоннель.

"Это видео является результатом охоты, которую мы ведем на него. Охота не прекратится, пока мы не схватим его – живым или мертвым", – заявил Хагари.

"Мы проводим комбинированный маневр над землей и под землей, возглавляемый Южным командованием. Мы совершили рейд на комплекс с укрытиями высокопоставленных должностных лиц ХАМАС, расположенный под кладбищем. Мы сосредоточены на поиске таких комплексов.", – сказал представитель ЦАХАЛа.

Он добавил, что армия обороны Израиля близка к демонтажу военной структуры ХАМАС в Хан-Юнисе.

"Что важно, так это то, что во время операции были собраны разведданные, позволяющие нам достичь высокопоставленных должностных лиц ХАМАС", – заверил контрадмирал Даниэль Хагари.

Он также обнародовал другое видео, снятое уже солдатами ЦАХАЛа. На нем израильские военные провели экскурсию по туннелю, где во время военных действий скрывались Яхья Синвар, его семья и другие высокопоставленные чиновники ХАМАС.

На кадрах видно, что в тоннеле есть две ванные комнаты, укомплектованная кухня, зона для сна и отдельная комната, по словам ЦАХАЛа, принадлежавшая самому Синвару. В ней солдаты обнаружили сейф с миллионами шекелей и долларов.

Напомним, ХАМАС использовал время и ресурсы за последние 15 лет, чтобы превратить Газу в крепость. Террористы построили сеть подземных тоннелей, ставших основной угрозой для израильских военных в Газе. И хотя в ЦАХАЛ еще до начала войны знали об их существовании, подземные фортификации, построенные ХАМАСом, оказались гораздо длиннее.

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля в секторе Газа обнаружила под штаб-квартирой ООН командный пункт ХАМАС. Израильские военные показали, что боевики замаскировали под гражданским объектом подземный центр обработки данных, включающий в себя промышленные аккумуляторные блоки питания и жилые помещения для террористов ХАМАС.

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