Трамп впервые нарушил молчание в СМИ после ухода с поста

Бывший президент США Дональд Трамп впервые нарушил молчание после ухода с поста главы государства. В частности, выразил соболезнование в связи со смертью радиоведущего Раша Лимбо.

Он выступил в эфире Fox News, где назвал умершего в возрасте 70 лет консервативного ведущего легендой. Об этом пишет The Hill.

"Он легенда. Он действительно таков. Вокруг не так много легенд. Но он легенда. И те люди, которые слушали его каждый день, для многих это было похоже на религиозный опыт", – высказался республиканец.

Издание подчеркивает, что в этот раз Трамп связался с Fox News в течение часа после того, как стало известно о смерти Лимбо. Примечательно, что экс-президент еще не давал интервью СМИ с тех пор, как покинул Белый дом 20 января. Причем даже когда развернулся его второй процесс по импичменту, и законодатели-республиканцы спорили о его роли в будущем партии. Вместо этого Трамп провел интервью, тепло описывая Лимбо и вспоминая, как поддерживал его на протяжении своей политической карьеры.

Он признался, что разговаривал с Лимбо в последние дни, поскольку состояние радиоведущего ухудшилось после того, как ему поставили диагноз рак. Бывший президент назвал товарища "уличным умником" и "великим джентльменом".

"Он считал, что мы выиграем. Не думаю, что это обязательно было причиной того, что он был так любезен. У него просто был невероятный инстинкт политики и жизни", – сказал Трамп о поддержке со стороны Лимбо в 2016 году.

По его словам, ведущий был одним из первых его сторонников на праймериз Республиканской партии в том году. Будучи еще президентом, он наградил Лимбо медалью свободы в знак признания его вклада в СМИ и консервативное движение. Ведущий Раш Лимбо оставался сторонником президентской кампании Трампа 2020 года, несколько раз принимал его на своем шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенат США не поддержал обвинения против 45-го президента США Дональда Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января и отказался объявить ему импичмент.