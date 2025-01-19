Трамп прибыл в Вашингтон перед инаугурацией и исполнил свой знаменитый танец. Видео

Избранный президент Дональд Трамп вечером в субботу, 18 января, прибыл в Вашингтон, чтобы отпраздновать свое возвращение к власти перед церемонией инаугурации. Празднование состоялось в гольф-клубе, после победного фейерверка Трамп станцевал свой знаменитый танец.

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Как сообщает Reuters, в связи с холодами впервые со времени второй инаугурации Рональда Рейгана в январе 1985 года инаугурация президента США пройдет в закрытом помещении. Трамп летел на борту самолета ВВС США, отправленного уходящим президентом Джо Байденом на базу республиканцев в Палм-Бич, Флорида.

Жена Мелания, дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер сопровождали его в субботнем рейсе.

Прибыв в аэропорт Даллеса в пригороде Вирджинии, Трамп отправился в свой гольф-клуб в Стерлинге, штат Вирджиния, на окраине Вашингтона.

На праздновании присутствовало около 500 гостей.

Двойник Элвиса Пресли Лео Дейс исполнил серенаду для нового президента и первой леди под фейерверк.

Трамп в свою очередь исполнил свой фирменный танец.

Прогноз холодной погоды на понедельник побудил Трампа перенести церемонию инаугурации из культового западного фасада здания Капитолия США в закрытое помещение в Ротонде Капитолия, а парад – на арену Capital One.

В Ротонде Капитолия Трамп будет приведен к присяге в 12:00 по восточному времени (19:00 по Киеву), а затем выступит с инаугурационной речью, которая обычно задает тон четырехлетнему сроку президента.

Он сказал NBC News, что темой будут "единство и сила, а также слово "справедливость".

Впервые со времени второй инаугурации Рональда Рейгана в январе 1985 года инаугурация президента США состоится в закрытом помещении, отмечает Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Трамп в течение 100 дней после своей инаугурации хочет посетить Китай и уже сообщил об этом своим советникам. Он стремится углубить отношения с Пекином, напряженные из-за угроз Трампа ввести более высокие пошлины на импорт из Китая.

17 января Трамп и глава Китая Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. По словам Трампа, разговор получился "очень продуктивным" для обеих стран, его темами, в частности, стали "баланс между торговлей, фентанилом и TikTok".

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