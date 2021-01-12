Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о своей отставке, которую требовали от него представители Демократической партии после штурма Капитолия в Вашингтоне.

Об этом сообщило Daily Mail. Глава государства побеседовал с журналистами перед отбытием в Техас, где он собирался осмотреть стену на границе с Мексикой.

Трамп проигнорировал вопрос о возможности уйти в отставку, к чему его призывают, в частности, представители Демократической партии в Конгрессе.

"Я не хочу насилия", – лишь сказал он, добавив, что инициатива импичмента вызвала у него "ужасный гнев".

Президент назвал попытки Палаты представителей вновь объявить ему импичмент "абсолютно нелепыми"' и отказался взять на себя ответственность за беспорядки на Капитолийском холме.

"Мы не хотим насилия, никогда не хотим насилия. Мы не хотим абсолютно никакого насилия. А что касается импичмента, это действительно продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики. Это нелепо. Это просто смешно", – заявил президент США.

Затем, садясь на борт Air Force One, он заявил, что его речь перед сторонниками на митинге в Вашингтоне, после которой они ворвались в Капитолий, была "полностью уместной".

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