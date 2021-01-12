Трамп отказался отвечать на вопрос о своей отставке
Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о своей отставке, которую требовали от него представители Демократической партии после штурма Капитолия в Вашингтоне.
Об этом сообщило Daily Mail. Глава государства побеседовал с журналистами перед отбытием в Техас, где он собирался осмотреть стену на границе с Мексикой.
Трамп проигнорировал вопрос о возможности уйти в отставку, к чему его призывают, в частности, представители Демократической партии в Конгрессе.
"Я не хочу насилия", – лишь сказал он, добавив, что инициатива импичмента вызвала у него "ужасный гнев".
Президент назвал попытки Палаты представителей вновь объявить ему импичмент "абсолютно нелепыми"' и отказался взять на себя ответственность за беспорядки на Капитолийском холме.
"Мы не хотим насилия, никогда не хотим насилия. Мы не хотим абсолютно никакого насилия. А что касается импичмента, это действительно продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики. Это нелепо. Это просто смешно", – заявил президент США.
Затем, садясь на борт Air Force One, он заявил, что его речь перед сторонниками на митинге в Вашингтоне, после которой они ворвались в Капитолий, была "полностью уместной".
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 января в США сторонники Трампа устроили массовые беспорядки в Конгрессе.
В Вашингтоне в ходе протестов в районе Капитолийского холма погибли пять человек.
Тогда конгрессмен от Демократической партии Ильхан Омар заявила, что Трамп не должен оставаться на посту главы государства до 20 января, когда пройдет инаугурация Джо Байдена.
Палата представителей конгресса США опубликовала проект резолюции об импичменте президента Дональда Трампа, в которой президента обвинили в подстрекательстве к восстанию. ФБР получило информацию о подготовке вооруженного мятежа в случае отстранения главы государства.