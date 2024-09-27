Трамп обнародовал частную переписку с украинским дипломатом и сказал, что встретится с Зеленским в пятницу. Видео

Кандидат в президенты США от Республиканской Партии Дональд Трамп встретится с президентом Владимиром Зеленским. Именно из-за этой встречи украинский лидер задерживается в США еще на сутки.

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Об этом сообщил сам Трамп в соцсети TruthSocial. Он отметил, что встретится с Зеленским завтра утром.

Трамп встретится с Зеленским в Нью-Йорке, около 9:45 в известном небоскребе Trump Tower. Инициатива по встрече была от президента Украины,

"Президент Зеленский попросил встретиться со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9:45 в Трамп-тауэре", - отметил Трамп в своей сети.

Он показал записку, которую ему передали украинские дипломаты.

Записку передал советник-посланник посольства Украины в США Денис Сеник. Она якобы от самого Зеленского.

"Мы все в Украине хотим закончить войну справедливым миром, и знаем, что без Америки этого невозможно достичь. Поэтому мы должны стремиться понимать друг друга и оставаться в тесном контакте", – говорится в записке.

Зеленский отмечает, что всегда очень уважал Тампа и потому хочет услышать его мысли "непосредственно из первых уст".

"Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы хорошее время для встречи. Я считаю, что для нас важно держать личный контакт и понимать друг друга на 100%. Я бы очень хотел, чтобы наша встреча состоялась как часть наших усилий, чтобы закончить эту войну справедливым способом", – написал президент.

Ранее в избирательном штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили, что экс-президент не планирует встречаться с Владимиром Зеленским. ибо "никакие подобные встречи не были запланированы".

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп обвинил президента Зеленского в том, что тот якобы "не умеет договариваться" и прибегал к "грязным клеветам" на кандидата от республиканцев. Однако на этом Трамп не остановился и назвал Украину "разрушенной" страной, а ее народ – "мертвым".